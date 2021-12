Dit jaar 2500 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

De politie Amsterdam heeft dit jaar tot nu toe 2500 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om flinke toename ten opzichte van vorig jaar; toen werd er in totaal 2200 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen.

Volgens de politie is er meer illegaal vuurwerk opgespoord omdat er veel is ingezet op digitale opsporing. Hierdoor heeft het Team Vuurwerk van de politie meer zicht op de handel, verkoop en het bezit van illegaal vuurwerk. Het resultaat is dat er meer verboden vuurwerk werd aangetroffen en in beslag kon worden genomen.

Een grote vangst werd begin december gedaan in een woning in de Watergraafsmeer. Hierbij werd in totaal 539 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. De politie kwam het illegale vuurwerk op het spoor na tips van omwonenden. Een 37-jarige verdachte werd aangehouden.