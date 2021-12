Onderzoek naar kogelgaten bij voordeur van woning in Oost

In de deur van een woning in Oost zijn kogelgaten aangetroffen door omwonenden. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar de herkomst hiervan.

Het gaat om een woning aan de Vrolikstraat in de Oosterparkbuurt. De politie kreeg rond 11.00 uur een melding van de kogelgaten.

In de desbetreffende woning was niemand aanwezig. De politie schakelde de brandweer in om de deur van de woning te openen. De recherche van de politie doet nu onderzoek in en om de woning. Ook is de Forensische Opsporing aanwezig.

De omgeving van de woning is tijdelijk afgezet. Volgens een omwonende zijn veel buurtbewoners op straat om te praten over de kogelgaten.