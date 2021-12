Achttien geweldsdoden in 2021: "Heel heftige zaken die zich dit jaar hebben afgespeeld"

Afrekeningen binnen het criminele milieu, ruzies met dodelijke afloop, een wilde steekpartij in De Pijp en de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het afgelopen jaar vielen bij geweldsmisdrijven in en rond Amsterdam achttien doden. Opvallend is dat veel van de daders en verdachten erg jong zijn.

Er vielen dit jaar meer slachtoffers dan vorig jaar, toen er door geweld veertien mensen om het leven kwamen. De afgelopen tien jaar schommelen de cijfers tussen de vijftien en vijfentwintig dodelijke slachtoffers per jaar.

De moord die in het hele land een schok teweegbracht is die op Peter R. de Vries. Hij wordt op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat na een optreden in RTL Boulevard. De vermoedelijke schutter was 21 jaar, rond dezelfde leeftijd als veel andere daders en verdachten.

"Dat is echt een patroon dat we al een hele tijd zien, maar ook dit jaar weer allerlei schokkende zaken. Het zijn toch begin twintigers die kennelijk ingeschakeld kunnen worden om zoiets verschrikkelijks te doen", aldus misdaadverslaggever Paul Vugts van Het Parool.

In vergelijking met de voorgaande jaren is er dus geen sprake van een echte daling of stijging rond het aantal geweldsdoden. Vugts: "In die zin is het geen exorbitant moordjaar of zo, maar er zijn wel echt schokkende zaken waaronder de moord op Peter R. de Vries."