Het intense jaar van schrijfster Lale Gül: "Ik ben af en toe echt bang"

Nu het einde van het jaar nadert, is het tijd om terug te blikken op 2021. In de serie Mokum in '21 kijken we samen met Amsterdammers terug op het jaar. In deze aflevering Lale Gül, schrijfster van het boek 'Ik ga leven'. Dat boek was een groot succes, ze won er de NS Publieksprijs mee, maar hetzelfde boek zorgde er ook voor dat ze moest onderduiken vanwege ernstige bedreigingen.

Inmiddels zijn er 200.000 exemplaren van haar autobiografische debuutroman verkocht en won ze dus de NS Publieksprijs. Daarnaast was een van haar hoogtepunten een bericht van de Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker. "Dat is alsof je een appje krijgt van Justin Bieber", lacht Gül. En dat had ze allemaal niet verwacht toen het boek net uit was. "Alle Bruna's en Ako's waren dicht en het ging alleen maar over corona. Ik dacht: voor hetzelfde geld zit helemaal niemand hier op te wachten", vertelt Gül. Maar het afgelopen jaar stond helaas ook in het teken van vele bedreigingen aan het adres van van Gül. En dat was vreselijk. "Ik ben af en toe echt bang". "

In de serie Mokum in '21 vragen we de gasten welke boodschap of wijze raad ze willen meegeven aan de Amsterdammers in 2022. 'Kies juist in deze tijd extra voor jezelf', is de boodschap van Gül.