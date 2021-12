In de rij voor een oliebol: "Je moet toch wat doen"

Het is de laatste dag van 2021 en een jaarwisseling zonder oliebol, is natuurlijk zoals een nieuwjaarsdag zonder kater. En dus staan Amsterdammers massaal in de rij voor een ouderwetse lekkernij. Want iedereen kan een klodder beslag in de frituur gooien, maar niets gaat boven een echte oliebol van de kraam op de hoek of de bakker.