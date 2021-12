Meerdere auto's en scooters in brand op oudejaarsavond

De brandweer is vanavond meerdere keren uitgerukt voor meldingen van auto- en scooterbranden. Het was onder meer raak op de Eva Besnyostraat op IJburg en de Postjeskade in West.

Op de Burgemeester van Leeuwenlaan in Nieuw-West kwam bijna tegelijkertijd een melding van een autobrand binnen. Om 20.25 uur zou er ook een auto in brand zijn gevlogen op Plein '40-'45, ook in Nieuw-West. Tien minuten later rukte de brandweer uit voor een melding op de Den Helderstraat in Noord.

Verder werden er scooterbranden op de Admiraal de Ruijterweg en de Postjeskade gemeld.