Vuurwerk gegooid naar agenten op Dam, deel feestvierders weggestuurd

Een woordvoerder van de politie zegt dat de situatie wel onder controle was. Er is volgens haar niet 'geveegd', maar agenten hebben wel veel mensen weggestuurd. De Mobiele Eenheid zorgde er uiteindelijk voor dat er op ongeveer de helft van de Dam geen mensen meer konden staan. Het aantal feestvierders daalde mede daardoor flink.

In Floradorp in Noord was het vanavond juist relatief rustig. Het traditionele vuur op het grasveld mocht niet doorgaan. Wel zijn er op straat een paar pallets in brand gestoken en wordt er vuurwerk afgestoken.