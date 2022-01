Deel demonstranten staat weer op Museumplein

Duizenden demonstranten houden vandaag een protest tegen de coronamaatregelen. Ze verzamelden zich om 12.00 uur op het Museumplein. Daar zouden ze een uur later uit zichzelf vertrekken voor een mars door de stad, maar burgemeester Halsema greep rond 12.45 uur in met een noodbevel. Ongeveer een halfuur later liepen de demonstranten naar het Westerpark. Aan het einde van de middag kwam een deel terug naar het Museumplein.