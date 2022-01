Deel demonstranten staat weer op Museumplein

De politie greep rond 12.45 uur in tot verbazing van de demonstranten. "Ik kom van het Museumplein, ik wil naar het Museumplein en plotseling staat de politie hier met honden en allerlei zwaar materieel. Dat is natuurlijk bijzonder. Want wij hebben in Nederland een demonstratierecht. Een demonstratie kun je niet verbieden." Volgens de demonstrant is het verbieden van de demonstratie 'volstrekt illegaal'.

Een ander: "We houden niet van knokken, we zijn positief. We hebben hier echt geen zin in Femke."