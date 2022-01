Buurt op de bres voor door vuurwerk beschadigde ijssalon: "Onvoorstelbaar en hartverwarmend"

"Het is zo hartverwarmend, ik loop de hele dag met tranen in mijn ogen", aldus eigenaresse Willeke Brouwer. "We zaten echt in zak en as, ook dat nog dachten we, want we hadden al zo'n rotjaar achter de rug. Dan kom je thuis en hangt die motor aan de wand. Dat boekenkastje ligt aan puin en dat is ook erg jammer, want het is een verbindende factor in de buurt." Vandalen hebben met vuurwerk de motor van de muur af geblazen en het boekenkastje lijkt moedwillig gesloopt te zijn.