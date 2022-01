Overvaller zwaait met vuurwapen in Lidl in Bos en Lommer

Supermarkt Lidl in Bos en Lommer aan de Sara Burgerhartstraat is vanavond overvallen. De overvaller bedreigde een medewerker met een vuurwapen.

Het is onbekend of hij buit heeft gemaakt. Een politiewoordvoerder laat weten dat er door meerdere agenten in de omgeving naar de man gezocht wordt.

Ook is het signalement van de overvaller via Burgernet verspreid. Het gaat om een man die tussen de 30 en 40 jaar oud is en een getinte huidskleur heeft. Hij draagt een zwart bomberjack, een grijze muts en een tas van de Albert Heijn.

De politie vraagt mensen om hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.