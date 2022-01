Nachtwacht tot in detail te bekijken door nieuwe foto van 717 miljard pixels

Het Rijksmuseum is erin geslaagd een nieuwe foto van De Nachtwacht te maken die zo scherp is dat zelfs het allerkleinste detail te zien is. Deze ul­tra­ho­ge­de­fi­nitiefoto telt in totaal 717 miljard pixels. Hij is vanaf vandaag online te bekijken op de site van het Rijksmuseum.

Bezoekers van de site kunnen tot in de kleinste details inzoomen. Zo zijn ook de ogen van alle leden van De Nachtwacht goed te zien. De foto is 717 gigapixels, oftewel 717.000.000.000 pixels, groot. Om deze afbeelding te maken zijn er 8430 individuele foto’s gemaakt. Deze zijn daarna door middel van kunstmatige intelligentie aan elkaar geplakt tot een grote afbeelding. Het is de grootste digitale afbeelding die ooit van een kunstwerk is gemaakt. "Het maken van deze afbeelding was een ongelofelijke uitdaging. Veel mensen dachten dat het onmogelijk was en verklaarden het team van operatie Nachtwacht voor gek dat we dit überhaupt gingen proberen", vertelt Robert Erdmann, senior scientist Rijksmuseum.

Om te zorgen dat elke foto scherp was, werd voor het nemen van de foto eerst het oppervlak van het schilderij met lasers gescand en moest de camera uiterst nauwkeurig worden afgesteld. "Dankzij deze afbeelding kan het publiek zich tot in nog kleinere details verwonderen over Rembrandts meesterwerk", aldus Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum. De foto is hier te bekijken.