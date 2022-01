Ongedocumenteerd gezin met ernstig zieke oma uit illegaal gehuurde woning gezet

De familie heeft aan Rochdale een brief gestuurd met de hoop dat ze nog enige tijd in de woning in Zuidoost mogen blijven wonen, zodat oma Zaza zich kan focussen op haar ziekte en de behandelingen die daarbij horen. Ze moet meerdere keren naar het ziekenhuis voor chemotherapie.

''Wij hopen op uw barmhartigheid in deze situatie en hopen dat jullie iets voor ons kunnen betekenen'', schrijft het gezin uit Brazilië aan de woningbouwvereniging. Ze wonen met zijn vijven (vader, moeder, oma en twee kinderen) in de flatwoning. De zoon (19) en dochter (16) gaan allebei naar school in Nederland.

Illegaal

Het gezin is al zo'n twintig jaar ongedocumenteerd in Nederland en kan daarom niet op een legale manier een woning in Nederland krijgen. Rochdale heeft de illegale situatie ontdekt nadat de onderverhuurder meermaals de huur niet betaalde aan de woningbouwvereniging.

''Het is bijna twee maanden geleden dat we te horen hebben gekregen dat we ons huis moeten verlaten. De dag daarna kregen we ook te horen dat mijn moeder kanker heeft. Vanaf dit moment is onze strijd begonnen, ze moest geopereerd worden en alles doen wat er nodig was voor de behandeling'', zegt moeder Katia.

Zoon Rodrigo: ''Het is lastig, ik zie mijn moeder zo, mijn oma heeft borstkanker. Ik kan er niks aan doen, ik heb geen inkomen, het is heel moeilijk. Het gaat heel slecht met oma, ze is heel erg misselijk.''

De familie zit met hun handen in het haar en vreest op straat te worden gezet. Katia: ''We zien nu geen uitweg. Alleen mijn man en ik werken, mijn kinderen werken niet. Nu moeten we voor mijn moeder zorgen, waardoor we niet kunnen werken. Naast dat mijn moeder kanker heeft, is ze ook suikerziektepatiënt.''