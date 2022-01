Jongeren Nieuw-West houden met straatvoetbal eer van eigen plein hoog

De eerste editie van Streetleague vond plaats in 2015. Het doel is niet alleen om jongeren te activeren om te sporten in de buitenlucht, maar ook om de betrokkenheid te vergroten in de verschillende buurten. Bewoners en jongeren worden ingezet als vrijwilliger om bijvoorbeeld de stand bij te houden of als scheidsrechter te dienen.

Kinderen onder 17 jaar mogen in coronatijd onder voorwaarden in teamverband sporten, zegt de rijksoverheid. In dit geval speelden verschillende teams een kleine competitie. Ze vertegenwoordigden hun eigen pleintje. Nadat iedereen op een ander plein had gespeeld volgde er een finaledag.

Eén van de betrokkenen is Henk Bouwhuis. Tijdens een van de competitie wedstrijden in 2015 op het Hertspieghelplein besloot Henk even een kijkje nemen. Henk begon bijna 40 jaar geleden als scheidsrechter en doet dit nog steeds bij AVV Sloterdijk.

Hij zag dat het er hard aan toe ging tijdens de wedstrijden op het plein en besloot het veld in te lopen, zijn sleutelbos met daar aan een fluitje te pakken en de wedstrijd in goede banen te leiden. Sindsdien is hij blijven hangen en is hij bijna altijd betrokken bij de Streetleague.

Henk vind het erg belangrijk dat jongeren samen komen om te voetballen. "Wat heeft de jeugd tegenwoordig? Spelletjes, computertjes, niet meer zoals ik het kende uit mijn tijd. Lekker voetballen op straat is dan heel belangrijk".

Ook de jongens die meedoen zeggen meer te genieten van het buitensporten dan van een dag achter de spelcomputer. "Het is nu corona, thuiszitten daar word je maar lui van." Zondag was er een finaledag, in maart start een nieuwe Streetleague.