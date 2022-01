Agent uit auto getrokken en zwaar mishandeld door demonstrant bij cellencomplex

Een politieagent is door een 47-jarige demonstrant zwaar mishandeld bij een demonstratie bij het cellencomplex Flierbosdreef in Zuidoost gisteravond. Een groep demonstranten was daar om te laten zien dat ze het niet eens waren met de arrestaties eerder op de dag op en rond het Museumplein. De agent werd door een van de demonstranten uit zijn auto getrokken en geschopt en geslagen. Dat laat de politie weten.