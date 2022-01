Evacuatie verzorgingshuis: "Ik hoop een glimp van hem op te vangen"

In verpleeghuis Eduard Douwes Dekker aan de Schoenerstraat in Noord is vanochtend rond 09.15 uur een brand uitgebroken. Uit voorzorg moesten de 85 bewoners worden en werd de brand opgeschaald naar grote brand zodat veel hulpdiensten ter plaatse zouden komen om de ouderen snel naar buiten te kunnen brengen. Dat lukte, er raakte niemand gewond.

"Er is brand ontstaan in een laagbouwgedeelte, bij de brand kwam rook vrij en dat verspreide zich naar het woongedeelte. We hebben veel collega's nodig om al deze bewoners naar een veilige plek te kunnen brengen", zegt Erik Platvoet van de brandweer Amsterdam.

Een van de bewoners die we spraken was niet echt onder de indruk. "Geschrokken? Valt mee hoor. Er was geloof ik een geiser in de fik gevlogen."

"Ik kwam even over tienen aangereden om op bezoek te gaan en toen werd ik al tegengehouden. Mijn man zit hier op de revalidatie-afdeling, die is geopereerd aan zijn heup", zegt een geëmotioneerde vrouw omdat ze haar man nog niet heeft kunnen spreken. "Ik hoop een glimp van hem op te vangen."

Niet veel later kwam dat goed. Toen de brand onder controle was konden in de loop van de middag de bewoners weer terug naar hun kamer.