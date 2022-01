Bovenburen fietswinkel gered door brandweer: "Stond ik in mijn nachtjapon in zo'n bakkie"

"Een harde knal, glas gerinkel, rook en vlammen", dat was het eerste wat buren Cor en Annelies hoorden en zagen vannacht. Annelies dacht eerst dat het ging om een plofkraak. "Je hoort een knal, maar je weet niet dat het hier beneden is. Hij ging kijken en bij de deur naar de trappenhal en daar kwam de rook hem al tegemoet."

De twee trokken meteen hun kleren aan en gingen naar het balkon, daar zeiden ze tegen de brandweer dat ze eerst maar op driehoog de buren moesten redden. "Wij staan goed, maar zij zitten daar vast als ratten in de val."

Nachtjapon

Op driehoog wonen Louise en haar man Wim. "We hoorden om half drie een knal, toen was het stil en daarna werd mijn man wakker van een tweede knal. We gingen naar de kamer en daar was het helemaal donker, we konden elkaar niet meer zin", vertelt Louise.

De twee zijn door de brandweer gered. "In zo'n bakje. Stond ik in m'n nachtjapon, dat was lekker koud. Het was heel eng, ik heb m'n ogen maar dicht gedaan."

Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht. De schade aan de fietswinkel is groot.