Politie boos na mishandeling agent: "Het doet ook mentaal iets met je"

De politie is boos over de mishandeling van de agent die gisteravond door een demonstrant uit zijn auto werd getrokken en werd mishandeld . Dat gebeurde nadat een groep demonstranten bij het cellencomplex Flierbosdreef in Zuidoost aanwezig waren om te laten zien dat ze het niet eens waren met de arrestaties eerder op de dag op en rond het Museumplein.

"Een collega die de hele dag had gewerkt op het cellencomplex wilde met zijn collega in de politieauto stappen om naar zijn eigen bureau te gaan. Er liep toen iemand heel dreigend op hem af, waardoor hij zijn wapenstok pakte en in de auto wilde stappen. Vervolgens is hij door één van de demonstranten uit de auto getrokken, geslagen en echt zwaar mishandeld", dat laat Sara Tillart van de politie weten.

Verboden demonstratie

De agent is in het ziekenhuis nagekeken en is inmiddels thuis. In de middag, tijdens de demonstratie zelf raakte er ook al vier agenten gewond. "Iedereen is boos, ik ben zelf ook boos. Ik heb de collega gesproken zojuist. Hij is erg ontdaan, dit doet iets fysiek met hem maar ook mentaal. Je bent gewoon aan het werk, einde van je dienst en dan gebeurt je dit. Dit wil niemand."

Op de verboden demonstratie op het Museumplein waren zo een tienduizend mensen op af gekomen. De demonstranten werden in eerste instantie het plein opgelaten maar op een gegeven moment besloot de politie toch dat de demonstranten moesten vertrekken. Op de Van Baerlestraat stond een linie van de Mobiele Eenheid, waardoor de meute niet via die kant kon vertrekken. Dat resulteerde in opgehoopte mensenmassa's en geweldsescalatie.

Kritiek

Op sociale media is veel kritiek op de politie. "Ik kan goed voorstellen dat er bepaalde demonstranten en personen tussen waren die dachten dat ze geen kant op konden. Maar in eerste instantie was er wel de mogelijkheid om gewoon rustig de Lairessestraat in te gaan en hun weg te vervolgen."

De politie zegt hun inzet zoals gebruikelijk te evalueren. In totaal werden er tijdens de demonstratie dertig personen aangehouden, waarvan er maandag nog negen vastzitten. Ook meerdere demonstranten zijn gewond geraakt. Voor de mishandeling van de agent bij het cellencomplex zit ook nog een verdachte vast, een 47-jarige man uit Amstelveen.