Vuurwerkverbod leidde niet tot minder schade tijdens oud en nieuw

De schade voor particulieren die tijdens de jaarwisseling is ontstaan is vergelijkbaar met eerdere jaren. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars.

In het hele land ging het om ongeveer tien miljoen euro. Dat bedrag is vergelijkbaar met jaarwisselingen waarbij er geen vuurwerkverbod of coronamaatregelen golden. Het aantal woning- en autobranden door vuurwerk en vandalisme was hoger dan vorig jaar.

Naar verwachting is er acht miljoen nodig voor woningen en twee miljoen euro voor auto's. "Door de zachte weersomstandigheden waren er afgelopen jaarwisseling veel mensen op de been, daarbij is meer (illegaal) vuurwerk afgestoken dan vorig jaar toen er ook sprake was van een verbod", stelt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars.

Afgelopen jaarwisseling gingen er onder meer auto's in vlammen op in Nieuw-West, West en op IJburg. In Nieuw-West kon de brandweer zelfs enige tijd niet worden ingezet omdat het er te onveilig was.