Man loopt Sloterplas in en raakt zwaar onderkoeld

Een man is vanmiddag met kleren aan de Sloterplas in Nieuw West ingegaan. Hulpdiensten hebben hem daarna zwaar onderkoeld uit het water gehaald.

De eerste melding over de man in het water kwam rond 16.00 uur binnen. Hij zou in verwarde toestand het water in zijn gegaan. Daar zwom hij enige tijd op zo'n honderd meter van de kant.

De verwarde man heeft al met al ongeveer veertig minuten in het water gelegen. Duikers hebben hem vervolgens uit het water gehaald. De man bleek zwaar onderkoeld te zijn en een zeer lage lichaamstemperatuur te hebben. Hij is in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.