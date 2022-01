Dochters kunstenaar Fabrice Hünd (60): "Hij had nog zoveel meer kunnen doen"

Het overlijden van kunstenaar Fabrice Hünd (60) op oudjaarsdag schokte veel Amsterdammers. Samen met zijn familieleden, die zich voorbereiden op de uitvaart, kijken we terug op zijn rijke bestaan als kunstenaar. We spraken met zijn vrouw, dochters en zus.

Het zal aanstaande zaterdag een ingetogen dienst worden, met de toegestane vijftig genodigden. Iets dat ze niet vinden passen bij zijn sociale karakter en bekendheid. "We hebben nu al gehoord dat er her en der wat bloemen neergelegd zijn", vertelt zus Jessica Hünd. "Er zijn heel veel mensen echt kapot van. Het was een hele aimabele man. Hij kon ook wel lastig zijn, maar we hebben het er moeilijk mee. Het is een gemis voor de stad."

Werken door de hele stad

Onder andere op het Marie Heinekenplein is 'Het Kompas' van hem te zien. Een kleurrijke mozaïekpilaar die verschillende werelddelen en windstreken verbeeldt. Ook is er op de hoek van de Willemsparkweg en de Cornelis Schuytstraat een transformatorhuisje omgetoverd tot een kleurig kunstwerk. De levensgrote mozaïeken Nijntje, die sinds 2017 bij het Museumplein staat, kwam ook van zijn hand. Voor hij zich stortte op de mozaïeken maakte de kunstenaar onder andere wandschilderingen door de hele stad.

Meer leven

De familie blikt enkele dagen na zijn overlijden terug op het leven van Fabrice en op de impact die hij had in de stad als kunstenaar. "Hij heeft bepaalde plekken echt meer leven gegeven", aldus dochter Isabel. "Je hoort veel mensen nu zeggen dat hij de stad vrolijker en kleurrijker gemaakt heeft."

Daar sluit Lise, de andere dochter van Fabrice, zich bij aan. "Hij had nog zoveel meer kunnen doen en het raakt me heel erg dat het hier stopt", vertelt zij. "Ik hoop dat het voor altijd wordt geëerd en als iets moois, vrolijks en positiefs wordt gezien."