Brand in appartementencomplex Weesp: vijf bewoners naar het ziekenhuis

In een appartementencomplex voor ouderen aan de Wintertuin in Weesp is vanavond rond half zes brand uitgebroken. Meerdere bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Door het vuur kwam er veel rook vrij. Volgens getuigen zijn er meerdere eenheden van de brandweer ter plaatse gekomen om de brand te bestrijden. De brandweer had het vuur korte tijd later onder controle.

Slachtoffers

In totaal zijn vijf bewoners naar het ziekenhuis gebracht. Vier mensen hadden rook ingeademd; een persoon had brandwonden. Hoe ernstig deze verwondingen waren, is niet duidelijk.

Nog eens elf bewoners van het complex zijn, vanwege de brand, geëvacueerd. Zij zijn in eerste instantie opgevangen in de brandweerkazerne van Weesp. De brandweer heeft de brand rond half acht volledig geblust. Alle bewoners konden 's avonds in de gemeenschappelijke ruimte van Wijkcentrum Wintertuin verblijven.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer doet daar verder onderzoek naar.