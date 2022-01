Advocaat en neef Ridouan Taghi op 20 januari voor de rechter

Het gaat om een pro- formazitting in de rechtbank aan de Parnassusweg in Zuid.Volgens het OM heeft hij 'ernstige strafbare feiten' gepleegd. T. zou ook als boodschapper hebben gefungeerd tussen zijn neef, die vastzit in de EBI in Vught, en zijn criminele organisatie.

Tijdens de zitting zal gesproken worden over de stand van het onderzoek en over eventuele onderzoekswensen van de advocaten van T. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.