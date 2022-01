In slaap gevallen automobilist ramt automobilist op A10 West en rijdt weg

De politie heeft zaterdagavond een automobilist achtervolgd die op de A10 West een aanrijding had veroorzaakt. Ze kon pas in Almere worden klemgereden.

Volgens de politie leek het erop dat de vrouw vlak voor de aanrijding in slaap was gevallen. Daarna reed ze slingerend weg. De aangereden automobilist belde 112 en volgde haar, waarna de politie de vrouw op de A1 een volgteken gaf.

Spinnende banden

"In plaats van te volgen stopte zij midden op de A1", schrijft de politie op Facebook. "Op het moment dat we het stilstaande voertuig wilde beveiligen tegen achteropkomend verkeer ging de verdachte er met spinnende banden vandoor in de richting van Gemeente Almere."

Toen de agenten haar op de Hogering in Almere klem probeerden te rijden, sneed ze hen twee keer af. Een derde poging was wel succesvol, maar de automobilist ramde wel achterop een van de politiewagens. Ze bleek onder het braaksel te zitten en verzette zich tegen de aanhouding.

Afgepakt

Op het politiebureau wilde ze niet meewerken met bloedafname. De volgende ochtend weigerde ze ook mee te werken. De vrouw is overgebracht naar een Spoedeisende Psychiatrische Afdeling. Ook is haar rijbewijs afgepakt en gaat het CBR waarschijnlijk onderzoek doen naar haar rijgeschiktheid.

Ze wordt verdacht van het verlaten plaats ongeval, het veroorzaken van gevaar op de weg en het rijden onder invloed. Hiervoor zal ze meerdere boetes moeten betalen of voor de rechter moeten komen.