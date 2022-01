Een nieuwe coronahobby: spelletjes maken

Niels Pieterse is één van deze creatievelingen. Zijn spel 'Rifugio' kwam in 2013 al op de markt. In 2020 bracht hij zijn tweede spel uit. De winkel van Ivar was de eerste winkel die in zijn spel geloofde en het wilde verkopen. "Mijn inspiratie komt vaak van de reizen die ik maak. Dit spel is bedacht in de Dolomieten", vertelt Pieterse. "De hele dag liepen we door de bergen en 's avonds zaten we aan de campingtafel. Dan knipte ik stukjes uit een oude wijndoos en daar maakte ik dit spel van."

"Er komen steeds meer zelfstandigen die zelf spellen maken en bedenken op de markt", zegt Smit. "Spellen zijn hot. Je leest er steeds meer over en je ziet ze meer. Mensen denken waarschijnlijk: dat kan ik zelf ook, of dat wil ik ook wel proberen."

Het spel van Pieterse sloeg niet meteen aan. "Ik had het eerst in plastic zakjes gestopt en ik dacht: het maakt niet uit hoe het eruit ziet", maar daar is Niels van teruggekomen. Ivar: "Het design is heel belangrijk. Het moet er goed uitzien, willen wij het gaan verkopen in de winkel."

Wat verder belangrijk is in een goed spel, is dat iedereen altijd nog kans moet maken om te winnen, zo vertelt Ivar. "Het is niet leuk om voor spek en bonen mee te doen als je er in het begin van het spel al uit ligt. Het is niet erg als de kans wat kleiner is dat je wint, maar er moet een kans zijn."

Stijgende prijzen

De groeiende vraag naar spelletjes gaan we binnenkort ook zien in de prijzen. "Voor kleine spellen gaan de prijzen misschien een euro omhoog. Grote spellen een tientje." Ivar vindt het nog steeds een goedkoop product. "Een spel speel je twintig keer of meer en heb je je hele leven. Voor een avondje naar de bioscoop ben je natuurlijk ook dertig of veertig euro kwijt."