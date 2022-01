Zes weken cel voor aanval op ME'er op Museumplein

M. was vandaag de eerste van dertig opgepakte demonstranten die voor de rechter moeten komen. De straf is conform de eis van de Officier van Justitie, die sprak van een ‘orgie van geweld’ waar M. ‘een wezenlijke bijdrage’ aan zou hebben geleverd.

Tegenover de rechter gaf hij aan dat hij 'toevallig' op het Museumplein was om koffie te drinken met vrienden. Hij ontkende dat hij er was om te demonstreren. Hij verklaarde dat hij werd 'meegesleurd door de meute'. De rechter ging echter niet mee in zijn verhaal en legde hem dus een celstraf op.