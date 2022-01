Amsterdammer die bij De Jonge aanbelde nu opgepakt bij huis Kaag

Een 27-jarige Amsterdammer is gisteravond door de politie opgepakt omdat hij met een brandende fakkel bij de woning van D66-leider Sigrid Kaag in Den Haag stond.

Dat meldt de NOS. De actie van de man was te zien op een livestream op sociale media. Hij vroeg onder meer aan Kaag of ze de deur op wilde doen. Kaag heeft aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart.

De Amsterdammer is een paar weken geleden ook al aangehouden omdat hij meerdere keren aanbelde bij de woning van demissionair Hugo de Jonge in Rotterdam. Een dag later werd hij weer opgepakt op de Dam.