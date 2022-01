Vier besmettingen bij trainingskamp Ajax

De terugkeer van Ajax uit het trainingskamp in Portugal werd veroorzaakt door in totaal vier coronabesmettingen. Dat meldt VI .

In drie van de vier gevallen gaat het om spelers, meldt De Telegraaf. Het is niet bekend om welke drie spelers het gaat. De vierde besmetting zou bij een staflid of een andere medewerker zijn.

Gisteravond maakte de club bekend dat de selectie zo snel mogelijk terugkomt vanwege meerdere besmettingen met het coronavirus. Toen wilde Ajax nog niet zeggen om hoeveel positieve coronatests het ging. Degenen die besmet zijn zitten in quarantaine.

Dinsdagavond zijn alle ruim zestig aanwezige spelers en stafleden getest. Woensdagochtend is er nog wel getest en woensdagmiddag werd de beslissing gemaakt om terug te keren. Morgen zal er volgens VI opnieuw getest worden.

Volgende week zondag speelt Ajax tegen FC Utrecht.