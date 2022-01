Van mijnen opruimen naar een prik zetten: zij-instromers helpen met boosteren

In de RAI, op dit moment de grootste vaccinatielocatie van Nederland, worden dagelijks duizenden boosterprikken gezet. Dat was volgens GGD Amsterdam niet mogelijk geweest zonder de hulp van zij-instromers, die vanuit allerlei verschillende branches bijspringen om te helpen.

In de afgelopen tijd zijn er 200.000 boosterprikken gezet in de RAI en vandaag is voor het eerst het hoogtepunt van 15.000 prikken bereikt. Met deze koers ziet het ernaar uit dat het lukt om iedere 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster te geven, aldus Mohamed Hoesein van GGD Amsterdam.

Of dat zonder de hulp van alle zij-instromers ook zou lukken, betwijfelt hij. Van de 500 medewerkers die per dag in de RAI werken komen er 50 uit een andere branche. In totaal wordt er gewerkt met ruim 400 zij-instromers in de maand januari. ''Die hulp hadden we toch echt nodig.''