'Armani en Dior openen winkels op de Dam'

De komst van de chique modehuizen wordt door verschillende bronnen bevestigd aan Het Parool. De focus van het plein komt daarmee nog meer op luxe en bezoekers te liggen, concludeert de krant.

Armani zou het voormalige pand van de Rabobank bij de Paleisstraat betrekken, terwijl Dior het oude ABN-kantoor zou huren op de hoek van het Damrak. Laatstgenoemde pand is onlangs grondig vernieuwd.

Volgens de krant is de komst van superluxe modewinkels een van de weinige alternatieven op het plein, aangezien zeven zaken op de Dam gemiddeld tussen de 1200 en 2350 euro per vierkante meter per jaar zouden betalen.