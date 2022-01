Ajax negeert quarantaineregels en vliegt vier besmette Ajacieden terug naar Amsterdam

De besmette personen werden amper een dag na hun positieve test per privévliegtuig teruggevlogen, meldt onder meer De Telegraaf. Of ze in Nederland wel in quarantaine gaan is niet bekend.

Volgens de geldende regels moet iemand bij een positieve test in Portugal direct in quarantaine. Diegene mag pas reizen na het tonen van een negatieve PCR-test.

Ajax wil niet bevestigen dat de vier besmette personen spelers zijn, zoals verschillende media melden. De club brak het trainingskamp in de Portugese Algarve woensdag af vanwege de coronagevallen.