Jongen (17) beroofd en mishandeld op IJburg

Het slachtoffer reed rond 01.45 uur op de IJburglaan toen hij ter hoogte van Steigereiland werd klemgereden. Hij werd door meerdere mannen vastgepakt en geslagen. De daders gingen er vervolgens in een Volkswagen Up vandoor met zijn persoonlijke spullen. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Korte tijd later zagen agenten de bewuste auto rijden. Op de Diemerpolderweg in Diemen is de auto aan de kant gezet en zijn de vier inzittenden aangehouden. De recherche heeft de zaak in onderzoek.