Druk op acute zorg neemt toe, ondanks minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Ondanks dat er minder coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen, neemt de druk op de acute zorg toch toe nu er steeds meer zorgpersoneel positief wordt getest. Vooral in de thuiszorg is het krap. Dat zegt bestuurder van het Amsterdam UMC en tevens voorzitter Acute Zorg Noord-Holland en Flevoland Mark Kramer.

Omdat de omikronvariant van het coronavirus naar alle waarschijnlijkheid minder ziekmakend is dan de voorganger Delta, wordt er minder druk op de ziekenhuizen verwacht dan in eerder golven.

Onder de acute zorg valt de huisarts, ambulancezorg, ziekenhuis, thuiszorg en de verzorgingshuizen. De hoge besmettingscijfers in Nederland zijn ook onder het personeel in de zorg terug te zien. Positief getest personeel moet, net als iedereen, in quarantaine en kan dus niet werken.

Mochten de ziekenhuisopnames toch onverhoopt gaan stijgen en het aantal besmettingen onder het personeel ook verder toenemen, dan ligt er ook een plan klaar om code zwart te voorkomen. "Een scenario zou kunnen zijn, als we met de rug tegen de muur staan, dat er dan ook besmet personeel zonder klachten zou moeten worden ingezet. Ze moeten dan wel volledig gevaccineerd en geboosterd zijn. Maar in die situatie zijn we in het ziekenhuis nog helemaal niet aangekomen, gelukkig."

Lockdown

De huidige lockdown heeft hier vermoedelijk aan bijgedragen. Nederland ging op slot, omdat het RIVM had berekend dat door de besmettelijke omikronvariant er ook een enorme piek in de ziekenhuisopnames te verwachten was. Dat scenario lijkt vooralsnog niet uit te komen en dus is er een discussie ontstaan over of de maatregelen niet versoepeld moeten worden.

"Ik snap dat die discussie wordt gevoerd. Ik ben blij dat er op tijd een beslissing is genomen. En als je kijkt naar Engeland, waar premier Johnson alles vrijlaat, en er dan maatschappelijke ontwrichting plaatsvindt. Wil je dat dan?", vraagt Kramer zich af.

Volgende week beslist het kabinet, na advies van het OMT, of de huidige lockdown verlengd gaat worden of dat er ruimte is voor versoepelingen.