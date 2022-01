Winkels Dior en Armani geven Dam nieuwe impuls: "Voor het winkelgebied is het een zegen"

Van den Berg zegt de afgelopen tijd zo'n dertig Nederlandse steden te hebben bezocht en daar vooral veel verpaupering te hebben gezien. "Bij de grote steden valt dat proces nog wel mee, maar ook hier dreigt dat", stelt van den Berg. "De komst van Dior en Armani kan dat voorkomen want beide winkels zorgen toch voor een nieuwe aantrekkende werking, ook in aanvulling op De Bijenkorf."

Volgens van den Berg zullen beide zaken vooral kijkpaleizen worden. Het publiek zal daarbij worden gelonkt met prachtig ingerichte interieurs en etalages maar zullen de aankoop uiteindelijk toch voornamelijk online doen, zo is de verwachting.

Verder ziet de retaildeskundige ook een verschuiving van chique merken van de PC Hooftstraat naar de Dam. "De PC Hooftstraat heeft een beetje haar glans verloren", zo constateert van de Berg. "Een deel van de shoppers voelt zich daar niet meer op zijn gemak, ook omdat het een beetje een witwasmachine is geworden."

De paar voorbijgangers die we spreken, zien de komst van de beide merken wel zitten. "Ik zou even moeten sparen voor ik er iets zou kunnen kopen", vertelt een vrouw. "Maar ik zou er zeker even binnenlopen, puur om even te kijken hoe het er uit ziet."