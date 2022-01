'Verdachte voorbereiden ‘ernstig misdrijf’ tegen John van den Heuvel is Mourad O.'

Volgens de krant is O. in het voorjaar van 2021 verhoord als getuige in de zaak Marengo. Hij was opgeroepen, omdat verdachte Mohamed el A., van onder ander de liquidatie op Ranko Skecic, een verklaring had afgelegd en Mourad O. dat moest bevestigen. Dat gebeurde niet, O. beriep zich op zijn verschoningsrecht.

Het Parool schrijft ook dat O. meerdere spelers rond de groep van Ridouan Taghi kent. Wel is het nog onduidelijk of hij een serieuze rol speelde in het milieu om hem heen. Mourad O. werd eerder veroordeeld vanwege het mogelijk beroven van een wietkwekerij.

Dreigende situatie

Van den Heuvel reed donderdag in de buurt van Amsterdam toen er een dreigende situatie ontstond. De Dienst Speciale Interventies heeft vervolgens een auto op de A2 van de weg gehaald en de verdachte gearresteerd.

De A2 werd in beide richtingen voor het verkeer afgesloten. Volgens verschillende media werd Van den Heuvel volgens protocol overgebracht naar een dichtstbijzijnde politielocatie. Het gebouw van de Landelijke Eenheid van de politie werd donderdagmiddag tijdelijk extra beveiligd.