Gosse maakt documentaire over vriend Tom die anorexia overwon: "Niet alleen voor jonge meisjes"

Fotograaf en documentairemaker Gosse Bouma hoorde jaren geleden over de eetstoornis van zijn goede vriend Tom. Als twintiger had Tom de eetstoornis anorexia. De weg naar herstel werd vastgelegd voor Gosse.

AT5

Rond 2013 sportte Tom heel gedisciplineerd en dat werd steeds heftiger: "Ik begon resultaat te zien, en dan wil je meer. Ook kreeg ik veel goede reacties op mijn foto's op Instagram", zegt hij. Naast sporten begon hij met afvallen, het bijhouden van zijn eten en het tellen van caloriën. Gosse leerde hem kennen via sociale media en kwam erachter dat Tom een eetstoornis had. "Ik wist eigenlijk niet dat dit probleem onder mannen voorkwam", zegt de documentairemaker. "En als het dan in een keer bij een vriend voorkomt die van je eigen leeftijd is, is dat nieuw."

Quote "Als iemand hierdoor sneller hulp zoekt, dan is mijn missie al volbracht" Tom Boltendal

En dus besloot Gosse de brutale vraag te stellen of hij het herstel van Tom mocht vastleggen. Samen gingen ze onder andere terug naar de kliniek waar Tom een tijd lang verbleef. Het was heel confronterend voor Tom. "Maar het was ook mooi. Ik kon er goed mee overweg en ben heel dankbaar. Alles wat ik nu heb, heb ik te danken aan die plek."

Het doel is voor beide mannen duidelijk: laten zien dat dit ook voor mannen een probleem kan zijn. "In de media zag je er niets over, ik denk dat ik om die reden zelf ook pas laat kon erkennen dat er iets mis was", zegt Tom. "Als iemand hierdoor sneller hulp zoekt, dan is mijn missie al volbracht." De documentaire 'Tom past zijn broeken niet meer' is te zien via Omroep Zwart.

Heb jij hulp nodig? Praat erover met iemand die je vertrouwt. Als je nog niet met je vrienden of ouders durft te praten, kun je ook bellen of chatten met De Kindertelefoon: 0800-0432. Op Kindertelefoon.nl kun je met hen chatten. Ben je ouder dan 18, kijk dan op Allesoké.nl of bel 0800-0450. Of kijk op de website Proud2Bme.nl voor meer info, verhalen, forum en chat.