Mourad O.: "Wist niet dat John van den Heuvel in auto zat"

Volgens zijn advocaat Veerle Hammerstein kwam O. van zijn werk. Hij heeft verklaard dat hij 'op enig moment op de A2 te hard en misschien ook te dicht op auto's waarvan hij niet wist dat dit de journalist John van den Heuvel en de omringende beveiliging betrof', zo staat te lezen in een verklaring van Hammerstein.

O. is volgens zijn advocaat meteen na een stopteken van de politie gestopt en zou hebben meegewerkt aan het onderzoek. Er zouden geen strafbare goederen in zijn auto zijn aangetroffen.

Volgens Hammerstein is de onrust die er bij de politie is ontstaan te begrijpen, maar is niet uitgesloten dat 'een en ander' op een misverstand berust. Ze benadrukt dat het van belang is om het onderzoek af te wachten, 'alvorens mijn client in de media als dader van een zeer ernstig misdrijf neer te zetten'.

Het Parool meldde gisteren dat O. in het voorjaar van 2021 als getuige is verhoord in de zaak Marengo. Ook zou hij meerdere spelers rond de groep van Ridouan Taghi kennen. Hij werd eerder veroordeeld vanwege het mogelijk beroven van een wietkwekerij.

Dreigende situatie

Van den Heuvel reed donderdag in de buurt van Amsterdam toen er een dreigende situatie ontstond. De Dienst Speciale Interventies heeft vervolgens een auto op de A2 van de weg gehaald en de verdachte gearresteerd.

De A2 werd in beide richtingen voor het verkeer afgesloten. Volgens verschillende media werd Van den Heuvel volgens protocol overgebracht naar een dichtstbijzijnde politielocatie. Het gebouw van de Landelijke Eenheid van de politie werd donderdagmiddag tijdelijk extra beveiligd.