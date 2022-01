John van den Heuvel over achtervolger A2: "Had bivakmuts en cryptotelefoon in auto"

Dat zei Van den Heuvel vanavond in het tv-programma RTL Boulevard. "De indruk bij mijn beveiligers was dat we al gevolgd werden vanaf Amsterdam door twee motorscooters en toen we de ring opgingen er nog een snelle Audi de achtervolging inzette. En dat er mogelijk ook een tweede Audi bij betrokken zou zijn," vertelt de misdaadjournalist.

Van den Heuvel is erg geschrokken van het voorval. "Ik denk niet meteen aan een aanslag, maar ik vind het wel een raar verhaal. De dingen die in de auto zijn gevonden en de achtergrond van de verdachte zijn niet heel geruststellend."

36-jarige Utrechter

De verdachte die door de Dienst Speciale Interventies van de weg werd gehaald is de 36-jarige Mourad O.. Het Parool schrijft dat O. meerdere spelers rond de groep van Ridouan Taghi kent. Wel is het nog onduidelijk of hij een serieuze rol speelde in het milieu om hem heen.

Volgens zijn advocaat Veerle Hammerstein kwam O. van zijn werk. Hij heeft verklaard dat hij 'op enig moment op de A2 te hard en misschien ook te dicht op auto's waarvan hij niet wist dat dit journalist John van den Heuvel en de omringende beveiliging betrof', zo staat te lezen in een verklaring van Hammerstein.