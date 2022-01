Stad NL V Sportschool in Duivendrecht vanaf morgen open voor zorgmedewerkers

Sportschooleigenaar Sander Jansen van Performfit in Duivendrecht opent morgen de deuren van zijn sportschool voor zorgmedewerkers. Dit doet hij nadat eerder deze week bekend werd dat het Erasmus MC in Rotterdam de interne fitnessruimte voor zorgpersoneel openhoudt: ''Prachtig initiatief, ik sluit me er graag bij aan''.

Sinds 19 december 2021 zijn alle sportscholen in verband met de aangescherpte coronamaatregelen dicht. Het Erasmus MC vormt een uitzondering op deze regel. Het ziekenhuis houdt de deuren van de sportschool wél open omdat het personeel volgens een woordvoerder van het ziekenhuis fit moet blijven. Ernst Kuipers is op dit moment nog de directeur het Erasmus MC. Vanaf morgen treedt hij aan als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er zou sprake zijn van een uitzonderingsregel in het Erasmus MC, maar deze is bij de sportbranche niet bekend. Sportschooleigenaar Jansen vindt daarom dat zijn sportschool ook open kan voor medewerkers in de zorg: ''Ik wil me nuttig maken omdat we voor het grote publiek toch dicht zijn, daarom is het zorgpersoneel vanaf morgen welkom om hier gratis te komen sporten''.

Zijn oproep wordt op social media goed ontvangen. De eerste zorgmedewerker heeft zich voor morgen al aangemeld. Jansen hoopt met de actie ook duidelijk te maken dat sporten eigenlijk voor iedereen belangrijk is: ''In deze tijd is voor iedereen trainen, bewegen en voeding goed''.

Petitie De sportsector wordt op dit moment door de overheid gezien als niet-essentieel sector. Hierdoor is sporten in de sportschool tijdens de lockdown niet mogelijk. Ronald Wouters vindt dat Nederlanders weer snel moeten kunnen sporten. Als directeur van sportbrancheorganisatie NL Actief startte hij samen met Maurice Ambaum een petitie om binnensport weer mogelijk te maken. De petitie 'Sport en bewegen is een essentiële dienstverlening' is inmiddels al meer dan 250.000 keer ondertekend.

11 januari De Tweede Kamer heeft afgelopen december unaniem een motie aangenomen om van sport een essentiele sector te maken. Het kabinet heeft hier nog geen besluit over genomen. Als het kabinet ermee instemt, dan wordt sporten tijdens lockdowns wél mogelijk. Aanstaande dinsdag 11 januari overhandigen Wouters en Ambaum hun petitie aan het nieuwe kabinet in Den Haag. Ze hopen dat Ernst Kuipers dan inziet dat alle binnensportlocaties open moeten gaan.