Bewoners Davisstraat durven niet naar toilet door rat die naar boven komt

Een rat zorgt ervoor dat een aantal bewoners van de Davisstraat in de Baarsjes hun toilet al dagenlang niet meer gebruiken. Een van hen heeft een grote steen op de toiletdeksel neergezet.

Bewoner Hanneke de Groot (69) ontdekte de rat vorige week dinsdagavond. "Af en toe komt hij boven", vertelt de Groot. "Ik durf niet meer naar de wc. In de nacht is het helemaal angstig. Bij de buurvrouw zit hij ook en bij andere buren denk ik ook." De steen op de deksel moet ervoor zorgen dat hij niet de badkamer in komt.

Quote "Ik ben gaan googelen en een rat is meestal niet alleen" Hanneke de groot, bewoner Davisstraat

Ze heeft voor zichzelf en haar man een toiletstoel gekocht. De Groot vermoedt dat er meer ratten rondlopen. "Ik ben gaan googelen en een rat is meestal niet alleen. Dan zitten de vrouw en kinderen ook in het riool." De bewoner van de sociale huurwoning heeft naar eigen zeggen sinds woensdag vier keer per dag woningcorporatie Rochdale gebeld en voelt zich aan het lijntje gehouden. "Gelukkig was de toiletstoel wel donderdag al in huis."

Quote "Het kan zijn dat er een een lek zit, maar dat lijkt onwaarschijnlijk" woordvoerder rochdale

Een woordvoerder van Rochdale bevestigt dat de eerste melding over de rat woensdag binnenkwam. "Dat het even duurt heeft met de kerstvakantie te maken. Er zijn capaciteitsproblemen. Het bedrijf Riool Reinigings Service (RRS) moet het riool onderzoeken. Het kan zijn dat er een een lek zit, maar dat lijkt onwaarschijnlijk omdat er pas een renovatie is geweest. Als de rat er op een andere manier is gekomen dan zal de GGD vallen moeten plaatsen." De woordvoerder vermoedt dat het onderzoek aan het riool 'een dezer dagen' uitgevoerd wordt.