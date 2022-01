Overvallers woning IJburg droegen kleding van maaltijdbezorgdienst

Een vrouw droeg een jas van het bedrijf en belde bij de woning aan. Toen de bewoonster open deed, drongen twee mannen de woning binnen. De vrouw die aanbelde stapte daarna zelf ook de woning in.

De drie overvallers zeiden dat ze geld en een kluis wilden. De bewoners hadden alleen geen kluis. De bewoonster werd mishandeld en liep lichte verwondingen op, ook was ze volgens de politie hevig geschrokken.

Uiteindelijk vertrok het drietal met wat brief- en muntgeld. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. "Als er eerder verdachte situaties zijn opgemerkt in de straat dan is dat ook waardevol om te weten."