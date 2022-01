Tekort aan brandweerlieden dreigt door corona: "Dit moet niet te lang duren"

"Op dit moment hebben we in het korps van Amsterdam-Amstelland een ziekteverzuim van zeventien procent", zegt Van Lieshout. "Normaal gesproken hebben we, wat ook al hoog is, tien procent." En dat zorgt ervoor dat de brandweer nu al de nodige maatregelen moet nemen om alle wagens te kunnen bemannen.

"Wat we doen is mensen terughalen en mensen extra laten komen voor overwerk. We schuiven ook met diensten zodat we de roosters kunnen vullen, we vragen vrijwilligers om extra diensten te komen draaien en als laatste redmiddel hebben we een afschaaltabel. Dat betekent dat we eerst ondersteunende voertuigen uit dienst nemen en als laatste kunnen we kijken of we beroepskazernes tijdelijk moeten sluiten."