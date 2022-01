Stad NL V Niet iedereen blij met forse toename demonstraties: "Soms plassen ze in de portieken"

Het aantal demonstraties in de stad is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het Westerpark wordt regelmatig aangewezen voor de grotere demonstraties en daar zijn niet alle buurtbewoners blij mee.

"Bijvoorbeeld Unmute Us, die hebben een lekkere teringzooi in het park achtergelaten" zegt Diego Pos, voorzitter van de vereniging Vrienden van het Westerpark. De buurtbewoners ervaren volgens Pos veel overlast van de demonstraties die in het park plaatsvinden. "Mensen plassen en dat gebeurt dan hier in de portieken erom heen. Dan is er ook nog veel politie bij sommige demonstraties." In 2017 vonden er in de hele stad nog ruim 600 demonstraties plaats en in 2021 waren dit er ruim 1500.

Quote "Mensen moeten toch plassen en dat gebeurt dan in de portieken hieromheen" Diego Pos - Voorzitter vrienden van het westerpark

Naast het Westerpark wordt ook het Museumplein vaak voor demonstraties gebruikt. Jan Schrijver, voorzitter van de vereniging Buurtbelang Museumplein, heeft daar minder moeite mee. "Wij vinden het Museumplein bij uitstek een geschikte plaats voor demonstraties. Wij hebben eigenlijk niet veel last of problemen gemerkt." Schrijver merkt op dat de bewoners alleen van verboden demonstraties wel eens overlast ervaren, maar ook dat is volgens hem binnen de perken gebleven. Vooral ervaren de bewoners last van de evenementen, waarbij drank en drugs in het spel is.

Het centrum is vooral populair om te demonstreren. De afgelopen vier jaar waren er bijna 4000 demonstraties in de binnenstad, gevolgd door Nieuw-West waar ruim 800 demonstraties plaatsvonden. De gemeente laat weten dat de verantwoordelijkheid van de locatie van de demonstratie in eerste instantie ligt bij de organiserende partij. Als er sprake is van mogelijke risico's voor de openbare orde, verkeersveiligheid of gezondheid wordt de demonstratie in overleg met de organisatie of op last van de burgemeester verplaatst.

Quote "Het Museumplein is bij uitstek geschikt voor demonstraties. Het is de agora van de hoofdstad" Jan schrijver - Voorzitter buurtbelang museumplein

Het ziet er nu niet naar uit dat er een vaste locatie komt voor demonstraties, zo laat de gemeente weten. Schrijver ziet het Museumplein al als zo'n centrale locatie. "Een demonstratie buiten de stad is eigenlijk belachelijk. Je richt je tegen tot de bestuurders van de stad of tot het land en dat ga je niet in de wei doen." Aankomende zondag zullen er wederom demonstranten tegen de coronamaatregelen op het Museumplein staan.