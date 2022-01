Urenlange drukte op de ring vanwege meerdere ongevallen

Rond 07.20 uur kreeg een vrachtwagen bij Amsterdam-Rivierenbuurt pech op de A10 richting knooppunt Amstel. Twee rijstroken werden vervolgens afgesloten waardoor er tijdelijk een file ontstond. Iets na 11.00 uur was het wegdek schoongemaakt en heeft een berger de vrachtwagen meegenomen. Daardoor was de A10 Zuid weer vrij.

Daarnaast vonden iets voor 08.30 uur op zowel de A9 als op de A8 ongelukken plaats. Op de A9 richting Alkmaar kwamen twee auto’s met elkaar in botsing op knooppunt Rotterpolderplein.

Vier gewonden naar ziekenhuis

Bij afrit Zaanstad-Zuid is vanmorgen een ongeluk gebeurd op de A8. Hierbij raakte vier personen gewond. Drie van hen zijn met letsel opgenomen in het ziekenhuis, een vierde is door medisch personeel in het ziekenhuis gecontroleerd. Het ongeval zorgde voor vertraging op de A8. Daarnaast ontstond er ook een file vanaf knooppunt Coenplein richting de A10 en A5.

Het ongeluk op de A9 werd rond 09.13 uur afgehandeld. Rond 10.55 uur was ook de A8 weer beschikbaar voor verkeer en was de drukte op de A5 en A10 voorbij.