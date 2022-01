Structurele problemen teisteren nieuw metrosysteem: "Geen verkeersleider staat er nog achter"

Volgens de metrobestuurder, die liever anoniem wil blijven, is het een pijnlijk gevolg van de overhaaste ingebruikname van het nieuwe beveiligingssysteem. Hij werkt al tientallen jaren bij het vervoerbedrijf en hielp vier jaar geleden als bestuurder ook mee aan de testfase met CBTC. Volgens hem was er toen al geen enkele ingenieur, ook niet van leverancier Alstom, tevreden over hoe het systeem functioneert met de oudere metrostellen. “Ik moest toen met volle snelheid proberen te remmen, maar dat ging mis. De oudere metrostellen zijn te versleten om te functioneren met de precisie van het CBTC-systeem. Als ze ook maar een paar centimeter te ver rollen, ligt het systeem stil.”

De motivatie om te werken wordt steeds minder, verklaart een metrobestuurder van het GVB die rijdt op het nieuwe systeem CBTC. “Ik kreeg plezier uit mijn werk omdat ik wist dat ik mensen hielp. Maar, nu, als mijn metro niet kan rijden door een verstoring, voel ik me simpelweg nutteloos.” In 2021 werd het hele metroverkeer elf keer volledig stilgelegd, vaak tot wel een uur lang. Reizigers verklaren tegenover AT5 ‘schijtziek’ te zijn van alle storingen. Ook in het nieuwe jaar was het al raak: een storing van wel anderhalf uur .

“De allereerste testen op het hele net onder CBTC waren dramatisch en de meeste verkeersleiders gingen overspannen naar huis na hun dienst”, vertelt een verkeersleider, die ook liever anoniem wil blijven, in gesprek met AT5. Ook hij verklaart dat er tijdens de testperiode op de Noord/Zuidlijn al werd aangegeven dat de verkeersleiders het nieuwe systeem een achteruitgang vinden ten opzichte van het ‘oude’ systeem met seinen. “Al snel werd duidelijk dat het er hoe dan ook doorheen gedrukt zou worden, ondanks de grote gebreken die wij sinds het begin hebben doorgegeven in mails en documenten. De grote politieke druk en de hoge kosten zijn hier mogelijk de reden voor.”

250 miljoen

De implementatie van het systeem is een flinke investering, gezien de 250 miljoen die er inmiddels aan is uitgegeven. Dat de invoering niet zonder slag of stoot zou gaan lag in de lijn der verwachting. CBTC, aangeleverd door het Franse bedrijf Alstom, wordt al in zestig andere steden gebruikt, maar volgens wethouder De Vries (Verkeer en Vervoer) zou de Amsterdamse situatie ingewikkelder zijn. “De exploitatiewijze (het vervlochten netwerk en gevorkt rijden) in combinatie met verschillende typen treinen in verschillende configuraties maakt de Amsterdamse metro uniek”, schreef de wethouder in een brief aan de gemeenteraad in mei 2021.

Concreet betekent het dat de routes in Amsterdam, in tegenstelling tot andere metropolen, vaak over hetzelfde spoor lopen en dus vervlochten zijn. Bovendien rijden er binnenkort vier verschillende soorten metro’s, van drie verschillende fabrikanten, verspreid over de vijf lijnen. Het oudste type metro stamt uit 1990, inmiddels ruim dertig jaar geleden. De nieuwste metro’s (M5) die op dit moment in gebruik zijn, komen uit 2013 en zijn geleverd door Alstom zelf. Ook komt er nog een grote bestelling aan van nieuwe metro’s genaamd M7.

Bij de implementatie van het nieuwe systeem is ervoor gekozen om alle metrostellen uit de jaren negentig om te laten bouwen. Dat was nodig, omdat de metro’s anders überhaupt niet onder CBTC zouden kunnen rijden. De exacte kosten van het ombouwen vallen onder het contract met leverancier Alstom en kunnen daarom niet openbaar gemaakt worden. De anonieme metrobestuurder ziet het als weggegooid geld: “Alles moest vervangen worden bij de oude stellen. En als die metro’s straks uit dienst zijn, hebben we er niks aan. Ze hadden moeten wachten met CBTC tot we alle nieuwe metro’s binnen hebben. Alstom is gewoon een commercieel bedrijf, die hebben gezegd: ‘probeer het maar’”.