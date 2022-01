Oud-raadslid Jan Paternotte volgt Kaag op als fractievoorzitter van D66

Jan Paternotte, voormalig raadslid voor D66 in Amsterdam, wordt de landelijke fractievoorzitter van de partij. Hij neemt het stokje over van Sigrid Kaag, die gisteren werd beëdigd als vicepremier en minister van Financiën.

Sinds 2017 is Paternotte Kamerlid. Daarvoor zat hij een geruime tijd in de gemeenteraad.

Net als vele prominente politici begon ook Paternotte zijn politieke loopbaan bij de jongerenafdeling van zijn partij. In 2004 werd hij voorzitter van de Jonge Democraten. Twee jaar later werd hij raadslid van Amsterdam, wat hij tot 2017 bleef doen.

Onder zijn leiding werd D66 in 2014 de grootste partij in de gemeenteraad. Hoewel D66 toen in het college zat, werd Paternotte geen wethouder en bleef hij in de raad als fractievoorzitter. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 stond Paternotte op een verkiesbare plek. Nadat duidelijk werd dat hij een zetel kreeg, vertrok hij naar Den Haag.