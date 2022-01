Vrouw (55) opgepakt na dood 79-jarige vrouw in Dintelstraat

De politie heeft een 55-jarige vrouw opgepakt vanwege de dood van een 79-jarige vrouw in de Dintelstraat in Zuid. Het gaat volgens buren en de familie van het slachtoffer om de dochter van de bejaarde vrouw, maar de politie wil dat niet bevestigen.

"De mevrouw kwam hier jaren geleden alleen wonen en toen kwam haar dochter hier ook in", vertelt een buurvrouw. "Ook met een dochter. Toen begon al heel gauw de ellende en ruzie. Toen is ze ook al afgevoerd in de handboeien."

Het lichaam van de bewoonster werd afgelopen zondagochend aangetroffen na een melding. Omdat agenten het vermoeden hadden dat er mogelijk sprake was van een geweldsincident werd er een onderzoek gestart . De Forensische Osporing deed onderzoek en er stond daarom een container van de politie in de straat.

De verdachte werd in de woning aangehouden waar de dode vrouw werd aangetroffen, maar meer informatie wil de politie niet over haar geven. "In het belang van het onderzoek alsmede vanuit privacyoverwegingen kan er geen nadere informatie worden verstrekt over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer."

Wel wordt er gezocht naar getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de woning aan de Dintelstraat wat mogelijk met de dood van de vrouw te maken heeft.