Kinderen blij met 's avonds sporten: "Ik miste al mijn vrienden"

De afgelopen weken konden jongeren tot en met zeventien jaar buiten sporten tot 17.00 uur, maar die tijd is door het demissionaire kabinet verlengd. Urta Rozenstruik, de jeugdcoördinator van atletiekvereniging Phanos is tevreden met de nieuwe coronaregels: "Je ziet dat ze de afgelopen weken te weinig hebben gedaan."

Heel leuk

Ook de kinderen zijn blij om weer meer te kunnen bewegen: "Heel leuk, want ik had ook al heel lang niet meer gesport en ik miste al mijn vrienden."

Trainer Demy Wit heeft er vertrouwen in dat de achterstand van de afgelopen weken zo weer is ingehaald. "We gaan gewoon weer lekker trainen, goed veel bewegen." Volgens een kind is er met zijn conditie niets aan de hand: "Ik ben met mijn moeder blijven hardlopen, dus daar gaat het nog goed mee."

Volwassenen

De coronaregels veranderen niet voor volwassenen boven de achttien. Voor hen geldt dat buiten sporten alleen op anderhalve meter met maximaal twee personen is toegestaan. Daarnaast zijn volwassenen, in tegenstelling tot de jongeren, nog steeds maar tot vijf uur welkom bij sportverenigingen.

Aanstaande vrijdag moet duidelijk worden of de regels voor het sporten worden aangepast.