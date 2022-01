Deelnemers bijeenkomsten over windturbines verontwaardigd: "Enorme tijdverspilling"

Tientallen Amsterdammers die de afgelopen maanden meededen aan de participatiebijeenkomsten over de komst van windmolens hebben vanavond hun beklag gedaan over de gemeente. Ze vinden dat er niet naar hen geluisterd is.

Ze kwamen tijdens een online inspraakavond over de zogeheten reflectiefase aan het woord. Zo'n zeventig insprekers hadden zich aangemeld, zij hadden elk een minuut de tijd om het woord te doen.

Farce

"De reflectiefase is een farce", zei iemand die in de Klankbordgroep Zuidoost zat. "Er werd gezegd dat gebieden niet meer konden afvallen. Het ging er eigenlijk alleen om dat we konden zeggen dat de molens een metertje naar links of rechts zouden gaan. Wat wij met zijn allen wilden zeggen, is dat we verschrikkelijk veel zorgen hebben over de gezondheid en natuur. En daar konden we heel weinig over kwijt."

Dat beeld werd ook in Noord gedeeld. "Het was een mislukte poging om steun te krijgen voor een plan waar geen draagvlak voor is", zei een bewoner, die de drie sessies van twee uur omschreef als 'poppenkastparticipatie'. Iemand die ook in de Klankbordgroep Noord zat noemde het 'enorme tijd- en geldverspilling'. "Het proces was zo ingericht dat dit voor de verkiezingen afgevinkt kan worden."