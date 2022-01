SP maakt zich zorgen over tonen coronapas bij zwemlessen

Ouders die hun kinderen naar zwemles brengen moeten volgens de coronamaatregelen een coronapas tonen. De Amsterdamse SP heeft twijfels bij de regel en wil kijken of die nog wel gehandhaafd moet worden.

Volgens de SP zijn er in Amsterdam veel kwetsbare kinderen in buurten als Nieuw-West waar de ouders, omdat ze geen coronapas hebben, hun kinderen niet meer naar zwemles brengen. Er zou daarom volgens de partij nog eens goed moeten worden gekeken naar de regel die ouders verplicht stelt een QR-code te laten zien.

Fractievoorzitter Erik Flentge: "We moeten voorkomen dat er nog meer achterstanden komen bij zwemlessen. Laat de stimulans voor vaccineren niet ten koste gaan van de zo belangrijke zwemlessen voor onze kinderen."

Is zwemles onderwijs?

Er is ook een discussie gaande over de vraag of zwemles niet moet worden gezien als onderwijs. Dan zouden er namelijk andere maatregelen kunnen gelden.

De SP wil de toegankelijkheid van zwembaden aan de orde stellen in de gemeenteraad omdat in steden zoals Groningen en Hilversum al wel zwembaden zijn die de coronabewijzen niet meer controleren. Ook wordt er niet meer op gehandhaafd door de gemeente in Groningen.